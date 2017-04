"Ho sempre avuto fiducia in lui, anche nei momenti di difficoltà". Joao Santos, l'agente di Jorginho, ha parlato del suo assistito a Radio Kiss Kiss.



La stagione del giocatore del Napoli si sta chiudendo in crescendo, e lo ha sottolineato anche Santos, allontanando l'ipotesi di un possibile addio a fine stagione: "Non mi sorprendono i suoi dati positivi - riporta il Mattino - ho sempre saputo le sue qualità. Quando ha avuto un calo ed è andato in panchina c'è stato un calo anche per il Napoli. Fortunatamente ora è solo un ricordo, sta facendo benissimo in questo finale di stagione. Futuro? A Napoli sta bene, e spero ci resti anche l'anno prossimo con tutti gli altri elementi della rosa".