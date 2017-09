"Il Manto erboso del Mazza è indegno", così aveva tuonato ieri l'allenatore del Napoli Maurizio Sarri nella conferenza stampa di vigilia del secondo turno di Champions League, aggiungendo che le condizioni del campo di Ferrara potrebbero aver influito sull'infortunio di Milik. Alle accuse del tecnico azzurro, è arrivata puntuale quest'oggi le replica dell'agronomo della Lega Calcio Giovanni Castelli che ha commentato la situazione ai microfoni di Radio Crc: “Ho visto lo stadio Mazza ad inizio agosto prima del debutto in Tim Cup perché ne era stato completamente rifatto il manto erboso tra luglio e agosto. In estate l’ho visto da vicino, poi solo attraverso le immagini televisive per cui non posso addentrarmi in valutazioni che arrivano sino a quelle fatte da Sarri che, invece, era presente. Posso annunciare però che giovedì verificherò lo stato generale del terreno di gioco. L’allenatore del Napoli colpisce nel segno quando dice che i professionisti hanno il diritto di avere le gomme della macchina a posto: lo strumento di lavoro dei calciatori è il terreno di gioco e dobbiamo imparare ad elevare il livello dei campi di gioco che non è scarso, ma neppure il massimo. Giovedì sarò al Mazza: la Spal non ha chiesto un sopralluogo, ma laddove c’è qualche evidenza, devo vederci chiaro il più repentinamente possibile".