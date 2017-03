In occasione della gara di Champions Napoli- Real Madrid che si disputerà martedì 7 marzo pv allo stadio San Paolo, la SSC Napoli comunica che gli ingressi dello stadio saranno aperti al pubblico alle h. 15:00.



La SSC Napoli invita i propri tifosi a rispettare il Regolamento d'Uso dello Stadio, in linea con le prescrizioni Uefa, norme la cui violazione potrebbe comportare comportare pesanti sanzioni fino alla squalifica del campo, compromettendo così altri grandi appuntamenti di rilievo internazionale.



Si ricorda inoltre che il biglietto è nominativo, non è cedibile ed è vietato il cambio utilizzatore, e che lo stesso dovrà essere esibito unitamente ad un documento d'identità; si precisa che qualora fosse individuata la mancata corrispondenza tra il biglietto e documento, il possessore non potrà accedere allo stadio e potrà essere perseguito a norma di legge.



Si informa inoltre che, per i possessori di titoli digitale con caricamento su tessera del tifoso, è previsto l'accesso attraverso tornelli dedicati, appositamente segnalati ai varchi.



Si ricorda infine, cosi come previsto dal Regolamento d'Uso dello Stadio, che l'ingresso dei bambini di età superiore a 4 anni, sarà consentito esclusivamente previa esibizione del biglietto e documento d'identità.