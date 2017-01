Esame fallito. Alla vigilia del match con il Palermo, Sarri aveva apertamente parlato di prova di maturità. Rimandato il Napoli, molle nell’approccio alla gara e poco concentrato. Da qui i tanti errori in fase di disimpegno e le manovre offensive confuse che hanno portato al clamoroso pareggio. Un passo indietro preoccupante e i sedici risultati utili consecutivi non possono in alcun modo indorare una pillola inevitabilmente amara.

Aggancio fallito alla Roma, ultime speranze di scudetto forse tramontate, visto il ruolino di marcia della Juventus e Inter sempre più vicina. Un passo falso con notevoli ripercussioni sulla classifica e (forse) sul morale di una squadra scesa in campo con la presunzione di vincere per diritto acquisito. Non è andata così e sul banco degli imputati ci è finito anche l’allenatore per alcune scelte di formazione discutibili. Ma il tecnico di Figline si è detto sereno: non preoccupato, un poco arrabbiato ma tutto sommato tranquillo. Ha dormito sonni tranquilli: i tifosi del Napoli un po' meno.