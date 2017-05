Intervistato da Radio Marte, l'ex portiere del Genoa Giovanni Cervone ha detto la sua circa il possibile passaggio di Mattia Perin al Napoli, una delle tante squadre interessate all'Airone di Latina: "Tra i nomi che letto, da Cragno e Perin, nessuno è pronto oggi a difendere la porta del Napoli. Reina è un portiere importante, sveglio, capace di leggere bene le situazioni, di giocare bene con i piedi. Ogni tanto commette qualche errori tra i pali, ma è normale. Prima di lasciarlo partire ci penserei bene".



Per Cervone, quindi Perin non sarebbe ancora il profilo ideale per la squadra partenopea. Almeno che la dirigenza di De Laurentiis non decidesse di fare su di lui un investimento per il futuro: "Se Reina dovesse restare un altro anno - ha proseguito l'ex estremo difensore - il Napoli dovrebbe comprare un buon portiere e lasciarlo in prestito ad altre squadre, perchè fare il secondo è difficile per tutti".