L’ex centrocampista azzurro Fernando De Napoli ha parlato a Libero del ritorno speciale di Gonzalo Higuain al San Paolo: “Penso che sarà sommerso di fischi. E’ un grande giocatore, lo ha dimostrato ovunque. La Juve ha fatto un grande acquisto”.



COLPA DELLA CITTA' - “De Laurentiis non ha avuto la forza di rifiutare tanti soldi, ma io penso che sia stato anche lui a voler andare via. Quello partenopeo è un ambiente meraviglioso per qualche anno, che a un certo punto rischia di stancare. Mi spiego meglio: questa città vive per il calcio, arriva a invadere la vita privata. Al giocatore potrebbe aver dato fastidio l’impossibilità, ad esempio, di uscire tranquillo di sera con la sua famiglia. E così ha scelto di cambiare aria”.