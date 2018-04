Jesus Datolo, esterno offensivo ex Napoli, segnò contro la Juventus nell'ultima sfida vinta dagli azzurri a Torino. Queste le parole dell'argentino, ora al Banfield, a Tuttonapoli.net: "E’ un onore che i tifosi azzurri, nonostante tutto, si ricordino di me. Quasi non ci credo. Conoscevo perfettamente l’importanza della partita, dal punto di vista sportivo e politico. Mentre ero in panchina fremevo, volevo scendere in campo e dare l’anima come avrebbe fatto qualsiasi tifoso azzurro. Per il Napoli ho fatto poco, ma ogni volta che ho indossato quella maglia giuro di averci messo tutto me stesso e, a Torino, riuscii a ripagare l’affetto della gente come desideravo. Avevo grande consapevolezza delle dimensioni della sfida, quindi me ne resi conto subito. In tutta la settimana precedente alla gara i tifosi mi spiegavano ogni giorno cosa significava per loro. Dirò di più: quando eravamo in bus, verso lo stadio, sapevo, sentivo che sarei subentrato da protagonista, con un gol o un assist. Avevo addosso una carica pazzesca. Mi è andata bene ed è stato fantastico: una delle notti più belle della mia carriera, dopo la partita non riuscii a dormire dall’emozione. So bene quanto conta vincere un Clásico…".



"Sì, ricordo perfettamente il momento in cui segnai il gol del 2-2. Tutti i miei compagni mi saltarono addosso, io ero a terra incredulo e guardavo le facce, le espressioni di Buffon e Chiellini, impalati a osservarci. Che rimonta…".