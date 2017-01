Non è solo una questione di brillantezza fisica il fatto che il Napoli di Sarri sia stato vincente nello scorso gennaio e quello attuale. Secondo il preparatore atletico Eugenio Albarella (che fa parte dello staff di Alberto Zaccheroni) il momento magico degli azzurri riguarda un aspetto molto più generale. “Per me stanno funzionando i ripassi tattici fatti durante la sosta”, ha detto il prof napoletano. Dunque, niente preparazione specifica? “Non credo. La squadra azzurra è molto ordinata tatticamente. Ed è per questo che ci sono dei benefici. Sicuramente l’aspetto fisico non è da meno”, ha spiegato al “Roma”. Quindi perché con la Samp si è andati un po’ in difficoltà nella prima gara dell’anno? “La mancanza di brillantezza è dovuta alla settimana di riposo. È fisiologica. Non avendo i dati da supportare con i numeri non posso esprimermi tanto ma io vedo questo da fuori. Il Napoli è in salute, mantiene la sua filosofia”.

L’unico che è apparso fuori dai giochi è stato Pavoletti contro la Fiorentina.... “Questo spiega il perché Sarri aspetta prima di mandare in campo i nuovi arrivati. I tre piccoli si trovano a memoria mentre il nuovo attaccante ha fatto dei movimenti che non conosceva. Sarri non è un allenatore alla Mancini che sfrutta le potenzialità dei singoli non dando grandissime organizzazioni se non nelle linee guide. Qui bisogna essere perfetti. Il Napoli è un orologio svizzero. È molto più facile inserire un calciatore nella ultima Roma che nel Napoli. Tutti devono muoversi in un certo modo. Pavoletti rimane un giocatore ideale ma ha bisogno di un po’ di tempo”. Cosa sta notando di diverso nel Napoli? “Beh è più smaliziato. Contro la Fiorentina gli ultimi minuti non si sono giocati. Questo significa che si è voluto portare a casa il risultato a tutti i costi. Non si è più schiavi del gioco ma si bada anche al sodo”. È successo anche col Milan.... “Esatto solo che al Meazza ci si è specchiati troppo dopo i due gol non andando più ad attaccare la linea difensiva avversaria. Se lo fai rischi di subire gol come è successo. E se poi non chiudi la gara vai in difficoltà”.