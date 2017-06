Dare seguito al progetto iniziato l'anno scorso nel segno della linea verde e ringiovanire sempre più la rosa con i campioni di domani: è questo l'obiettivo primario del mercato del Napoli e del DS Cristiano Giuntoli secondo quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport. Via gli over 30 Maggio e Giaccherini, che hanno avuto pochissimo spazio nella passata stagione e costruire alle spalle dei titolari più esperti (Mertens, Callejòn, Albiol) una rete di giovani prospetti come il '96 Ounas e il '95 Berenguer. A questo filone si iscrive, sempre secondo la Gazzetta, anche il discorso portiere. Con i suoi 35 Pepe Reina è alla fine di un ciclo. Dovesse, nonostante il gelo con De Laurentiis, restare fino a scadenza di contratto (Giugno 2018) allora il Napoli potrebbe puntare come secondo e futuro titolare sul giovane Alessio Cragno (prima offerta al Cagliari 5 milioni più il cartellino di Sepe). Diverso sarebbe lo scenario in caso di addio immediato dell'estremo difensore spagnolo. A quel punto, il Napoli potrebbe virare su un profilo leggermente più esperto, come quello di Neto della Juventus o di Leno, del Bayer Leverkusen.