A Radio Crc attribuiscono un virgolettato al DG dell'Osasuna Francisco Canal che sta seguendo in prima persona la trattativa Berenguer e che contattato dalla redazione ha dichiarato quanto segue: 'C'è già stato un incontro con il Napoli, ma ne aspettiamo un altro pianificato in via definitiva. Non ci hanno ancora fatto sapere come e quando incontrarci, ma noi vogliamo proseguire questa trattativa. Non è vero che il giocatore non ha sostenuto le visite mediche, le ha fatte, ma al momento lavora a parte rispetto al resto del gruppo. Non perchè abbia qualche problema, ma perchè aspettiamo che si definisca la situazione con il Napoli'.