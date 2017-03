La Curva B del Napoli, sede più calda del tifo partenopeo, ha voluto lasciare un messaggio ben chiaro in merito alla partita di domenica sera contro la Juventus, in programma al San Paolo, e soprattutto in merito al ritorno dell'odiato ex Gonzalo Higuain, in quello che fino all'anno scorso era il suo stadio.



IL MESSAGGIO AI TIFOSI - Ecco il testo del messaggio, lasciato nel pomeriggio davanti all'ingresso della Curva B: "Curva B: estranei dalle diatribe legate a presunti traditi e traditori, ricordiamo a tutti che questa curva è legata solo alla maglia e ai suoi colori. Per cui rinnoviamo l'invito ad indossare il massimo simbolo dell'appartenenza (sciarpa rigorosamente azzurra) nelle prossime sfide che vedranno impegnata la nostra squadra e mostrarla con fierezza ed orgoglio. Gonfia il petto partenopeo, è l'appartenenza il tuo blasone, ed essa ti fa più grande di qualsiasi campione. Cori alti, sciarpe tese... noi non deludiamo mai le attese!"