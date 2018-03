A Radio CRC, il collega Ciro Venerato ha aggiornato sull'affare Napoli-Fiorentina per Federico Chiesa: "Il Napoli ha offerto 40 milioni per Chiesa ma c’è stato un netto rifiuto, il giocatore potrebbe andare all’estero. Il Napoli sta andando in pressing sul Bologna per Verdi, la Roma è anche sul giocatore perchè i giallorossi vogliono fare casa con alcuni suoi giocatori e potrebbe dar fastidio agli azzurri".