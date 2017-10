La firma sul rinnovo, dopo un'estate di dialoghi e trattative, non è arrivata. Pepe Reina ad oggi ha ancora il contratto a scadenza col Napoli, c'è un bonus pronto per lui in caso di vittorie ma lo spagnolo non ha firmato l'accordo per prolungare il legame che dal prossimo giugno lo vedrà libero di firmare con qualsiasi altro club. Lo ha corteggiato il Paris Saint-Germain senza successo a fine mercato estivo, spingendosi ad offrire fino a 7 milioni totali; ci ha pensato il Milan qualora avesse salutato Donnarumma, ora il Napoli si tiene stretto il suo leader... ma senza rinnovo, a giugno ci sarà da pensare all'erede.



RULLI IN TESTA - Nei piani del ds Giuntoli rimane sempre forte il nome di Geronimo Rulli: già vicino in estate, quando il Napoli è arrivato ad offrire 22 milioni di euro più ricchi bonus, la Real Sociedad si è impuntata per trattenere il portiere argentino classe '92 su cui c'è il controllo del Manchester City per accordi precedenti. Il Napoli lo apprezza e non lo ha mollato, serviranno però almeno 30 milioni per convincere i baschi a privarsi di Rulli, discorso ancora complesso. Eppure, il dopo-Reina è un discorso da risolvere in silenzio, guardando al presente ma soprattutto al futuro. Con Rulli in cima alle idee azzurre...