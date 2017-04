"Perché i napoletani mi insultano? Non decido mica io dove deve giocare Dries". Lo avrebbe detto ai suoi amici Kat Kerkhofs, moglie di Dries Mertens, dopo il rientro a Napoli: lo riferisce Il Mattino. La compagna dell'attaccante azzurro, reduce da un periodo di crisi nonché di lavoro in Belgio, non avrebbe gradito tutto il clamore sollevato intorno alla sua figura in merito alla vicenda del rinnovo, nonché la valanga di insulti piovuti sui suoi profili social.