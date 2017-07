Secondo quanto scrive oggi Il Mattino sarebbe sorprendentemente ancora aperta la corrispondenza tra Napoli e Bayer Leverkusen per Bernd Leno, nonostante tutto stia avvenendo in gran riservatezza e per vie indirette. Sempre secondo il quotidiano di Napoli ci sarebbe stata un'apertura del club tedesco a un affare da condire con bonus importanti. La cosa più importante in ogni caso è che il dialogo tra i due club è ripreso.