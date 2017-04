La Gazzetta dello Sport analizza la questione dei prezzi delle partite al San Paolo alla vigilia della sfida con l'Udinese, in vista della quale il club azzurro ha previsto un'ulteriore promozione popolare. Nonostante tutto, però, il pienone non arriverà - previsti al massimo 35mila spettatori - e tra l'altro la politica dei prezzi definita "schizofrenica" ha generato il malumore degli abbonati: un tessera di Tribuna Posillipo è costata 1.500, mentre la somma dei 16 biglietti per le rispettive partite giocate finora sarebbe costata 870 euro. In evidenza anche la questione dei prezzi ridotti, del tutto eliminati: tant'è che un bambino di 4 anni paga come un adulto.