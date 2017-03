Secondo il Roma, dopo la partita del Bernabeu con il Real Madrid, nell'andata degli ottavi di Champions, De Laurentiis firmò la sua promessa a Insigne: "Ti premio", disse il presidente del Napoli all'attaccante dopo il gol e la bella prestazione. Presa tra l'altro a simbolo di una serata mai andata già al numero uno del club. Un retroscena che in qualche modo, stando alle dichiarazioni rilasciate da Insigne domenica, dopo il suo arrivo a Firenze e in vista del ritiro della Nazionale a Coverciano, non avrebbe ancora garantito il lieto fine della vicenda: "Lo sapete com'è il presidente: io verso il Napoli ho la massima disponibilità, ma i matrimoni si fanno in due".