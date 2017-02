"Un impianto da ventimila soci, uno stadio da ventimila posti con le poltrone in pelle umana come Fantozzi" parola di De Laurentiis. Una battuta, quella del presidente del Napoli, che suona come una provocazione. Perchè poi continua: "Non sono pochi ventimila posti, perché bisogna anche pensare che si tratta di un club. Se ti iscrivi al circolo del tennis, quelli vogliono sapere che fai, chi sei. Poi di questi ventimila posti possiamo anche regalare cinquemila posti ai meno abbienti. A patto che siano persone che abbiano studiato e che facciano l'università".