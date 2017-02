Amadou Diawara si volta indietro: "In pochi anni è cambiato tutto: prima di arrivare in Italia giocavo per le strade dell'Africa". Il centrocampista del Napoli, uno dei giovani più interessanti del panorama internazionale, ha raccontato la sua esperienza in occasione dell'incontro andato in scena oggi all'oratorio napoletano Giovanni Paolo II, nell'ambito degli eventi organizzati dalla Lega a margine della Junior Tim Cup. "Ai ragazzi ho consigliato di essere sempre rispettosi, di seguire le indicazioni dei tecnici e della famiglia e di divertirsi sempre". Lui è di certo felice: "Giocare in Serie A e in Champions è un'emozione incredibile. Vestire la maglia del Napoli, invece, è un vero orgoglio: prima di essere una grande squadra è una grandissima città". Diawara ha anche intrapreso l'iter per la cittadinanza italiana: sogna di giocare in Nazionale.