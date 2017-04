Il Napoli non si ferma. Non può: la squadra è tornata subito in campo per una seduta mattutina di allenamento in vista della trasferta di domenica con la Lazio all'Olimpico. Uno scontro fondamentale per il secondo posto e per la corsa Champions in generale. Da valutare le condizioni di Giaccherini e Tonelli, fuori causa ieri con la Juve.