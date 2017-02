Ezequiel Lavezzi, attaccante dell'Hebei China Fortune, ha parlato del Napoli durante un'intervista a Sky Sport: "Quando penso al Napoli sento sempre un po' di nostalgia: penso di aver fatto tante cose buone da quelle parti".



'VOLEVO TORNARE, MA...' - Anche la squadra di oggi gli piace: "Sarri ha dato un'identità di gioco diversa rispetto a quella di prima. Tornare? Ho sempre avuto questo pensiero, ma credo che sia il presidente a non volerlo. Se un giorno tornerò in Italia, non credo sarà a Napoli: non mi vogliono". C'è spazio anche per un giudizio sulle polemiche tra De Laurentiis e Sarri post Madrid: "Credo che Sarri abbia fatto il massimo, facendo giocare il Napoli benissimo. La realtà è che non sono al livello del Real".



LA CINA - Capitolo Cina: "La prima cosa è uin discorso economico, inutile negarlo. Non ho mai segnato?". In un anno, zero gol. "Credo di aver giocato solo 8 partite e l'anno scorso giocavo più indietro".