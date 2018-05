Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Torino di domenica al San Paolo per la 36esima giornata di Serie A (ore 15). La squadra ha svolto torello e attivazione a secco in avvio. Di seguito partitina a campo ridotto e lavoro tecnico tattico. Chiusura con esercitazioni cross e tiro in porta. Domani allenamento di pomeriggio.