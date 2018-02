Napoli sogna lo scudetto e straripa d'entusiasmo. A volte anche troppo. Come in occasione di un episodio avvenuto durante il posticipo di sabato sera al San Paolo. Dopo il gol del 4-1 segnato da Mertens, tutto lo stadio canta: "Chi non salta è juventino". A questo punto qualcuno irrompe nella postazione della telecronaca di Sky e in diretta tv si sentono chiaramente le sue urla: "Pezzi di m...!". L'educazione, questa sconosciuta.