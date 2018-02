È Napoli-Lazio la quarta sfida del 24esimo turno di Serie A dopo Fiorentina-Juventus di ieri, Spal-Milan e Crotone-Atalanta. Di seguito tutti gli episodi da moviola della partita diretta dall'arbitro Banti. Gli assistenti del match sono Vuoto e Peretti; il quarto uomo è Pinzani; al Var Damato e Tegoni.



68' - Ammonito de Vrij per un intervento in ritardo in mezzo al campo su Allan.



55' - Regolare il gol del 2-1 del Napoli: Callejon è tenuto in gioco da Wallace prima che lo stesso brasiliano faccia autogol.



46’ - Allontanato Maurizio Sarri per proteste nei confronti dell’arbitro.



45’ - Ammonito Milinkovic-Savic per una manata su Callejon. Corretta la decisione dell’arbitro Banti.



44’ - Lancio in verticale di Jorginho, Callejon controlla palla indisturbato in area di rigore e insacca in rete. Il Var controlla la posizione di partenza dello spagnolo e la giudica regolare. Gol valido, è 1-1.



43’ - Ammonito Lucas Leiva per un fallo da dietro su Mertens in ripartenza.



24’ - Il Napoli si lamenta per un contatto in area di rigore tra Wallace e Mertens. Dalle immagini il contatto tra i due non sembra da rigore.