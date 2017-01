Il Napoli lavora nell’ombra per cedere Manolo Gabbiadini. Il procuratore dell'attaccante cerca una soluzione rapida e conveniente per il proprio assistito: del resto nessuno ha voglia di una sua conferma. Né il calciatore, che con Sarri non si è mai integrato bene, senza contare l'ormai folta concorrenza. Ma non conviene neanche al club partenopeo, che può fare cassa cedendo un giocatore di grande livello. La Premier League ha la precedenza, ma ormai mancano appena sei giorni alla chiusura del mercato e considerando le cifre questo affare andrebbe concretizzato in fretta. Si parla pure di Bundesliga, ma non si va al di là delle notizie dei soliti esperti di mercato.



Il Southampton sembra la società più determinata: più necessità delle altre, con quell’offerta da sedici milioni di euro più tre di bonus ha bisogno di essere ritoccata, per vari motivi: uno è affettivo e De Laurentiis, che al centravanti è legato, non si piegherebbe a sconti di nessun tipo. Tra l'altro De Laurentiis non si schioda dalla sua richiesta: 25 milioni di euro, forse scalabili a 20, ma non meno. Il presidente pensa che il valore dell'attaccante è di gran lunga superiore ai venti milioni. Ma c’è anche la Cina, il Tianjin di Fabio Cannavaro e lo Shandong Luneng dove c’è Pellé. Questa ipotesi, però, non piace al giocatore, che vorrebbe rimanere in un calcio più competitivo e occidentale.