Chievo Verona-Napoli 1-3



Reina 6: primo tempo praticamente a riposo, mentre nella ripresa si è dimostrato attento durante la fase di massima spinta del Chievo. Incolpevole sul gol subito.



Hysaj 6,5: preziose le sue chiusure soprattutto quando nella seconda parte del secondo tempo il Chievo si è fatto più pericoloso.



Maksimovic 6,5: padrone della propria area di competenza, lotta e si fa sentire nei contrasti con il diretto avversario Inglese.



Koulibaly 7: imperioso in difesa, chiude tutti gli spazi grazie alla sua grande forza.



Ghoulam 7: grande lavoro sia in attacco che in difesa, con buone coperture soprattutto all'inizio della ripresa, quando il Chievo ci ha provato maggiormente dalla sua parte.



Allan 6: fase offensiva assolutamente positiva, eseguita con precisione nei passaggi e sovrapposizioni sempre con i tempi giusti. Viene sostituito nella ripresa per un'infortunio comunque non grave.

(dal 43' Zielinski 6,5: fino al momento del gol si rende molto pericoloso con dei bei inserimenti. Si spegne un po' dopo la rete anche se non svanisce mai dal gioco.)



Jorginho 6,5: belli i suoi inserimenti per vie centrali, che creano la superiorità numerica e non pochi grattacapi alla difesa gialloblù. Gli manca solamente più precisione

nelle conclusioni.



Hamsik 7: gol ed emozioni per il numero 17, che si rende sempre protagonista nella manovra del Napoli.



Callejon 6,5: lavoro prezioso sulla fascia, spesso sovrapponendosi per concludere in porta. Sfortunato perchè centra i difensori clivensi, ma sicuramente pericoloso.



Pavoletti 6: gara positiva ma poteva fare qualcosa di più. Perde qualche contrasto di troppo.

(dal 71' Milik 6: si vede che deve ancora ritrovare la forma migliore, ma cerca comunque di dare il suo contributo per i propri compagni.)



Insigne 7,5: non solo segna un gran gol ma si propone e si rende pericoloso praticamente per tutta la partita. Quando il pallone tocca i suoi piedi il Napoli crea

una potenziale azione da gol.

(dal 79' Giaccherini: s.v.)





All. Sarri 6,5: il Napoli dimentica Madrid e vola in campionato. Da rivedere l'atteggiamento nella ripresa, dove la squadra si è un po' adagiata.