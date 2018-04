Reina 6.5: non può nulla sui due gol dell'Udinese, reattivo nelle altre circostanze.



Hysaj 6.5: ordinato con un ritmo crescente che gli consente di non sbagliare nulla e di proporsi con più insistenza nel corso della gara.



Albiol 7: primo regista della squadra, non si raccorda con Tonelli in occasione del gol di Jankto. Non commette errori in occasione del secondo gol friulano. Guida la riscossa ancora una volta con un gol di importanza pazzesca.



Tonelli 7: l'impostazione non gli appartiene, cerca la soluzione più semplice senza contribuire al giro-palla. Molto meglio quando c'è da chiudere, bravo a suggellare il trionfo azzurro.



Mario Rui 6: non si propone con continuità, preoccupato dalla fase difensiva fatta in modo ineccepibile. Sale il rendimento con il passare dei minuti.



Zielinski 6: l'Udinese si abbassa ed apre spazi succulenti per le sue incursioni. Primo tempo di spessore, impreziosito dall'assist ad Insigne. Nella ripresa, però, è in ritardo su Ingelsson sul nuovo vantaggio friulano



Diawara 5: la gara con l'Udinese lascia in eredità un calciatore che non può esser considerabile nel vivo delle rotazioni di Sarri, non ha ancora interiorizzato il suo posizionamento in campo rispetto al compito del regista in questo tipo di organizzazione



Hamsik 5.5: prova la verticalizzazione con continuità, cercando di innescare Insigne nell'asse abituale. Rendimento che scende in modo importante nel corso dei minuti e Sarri non può che sostituirlo (dal 57' Mertens 6: entra nel momento della rimonta, ma non è ancora al top della condizione, incide poco)



Callejon 6: come Mertens, avrebbe bisogno di riposare, di ritrovare lo smalto. Inizia con qualche guizzo, ma cala già nella prima frazione. Nel secondo tempo apre con lo spunto che porta al 3-2 di Milik (dall'82 Rog sv)



Milik 7: ha bisogno di tempo: ma non per dimostrare le sue qualità. Non sbaglia un pallone, riesce a garantire velocità e precisione. Servito con il contagocce anche in area, nonostante cerchi di attaccare la profondità quasi sempre con il tempo giusto. Decisivo per il completamento della rimonta con il gol del 3-2 (dal 73' Allan sv).



Insigne 7: mette dentro il pareggio, è l'unico a non arrendersi nemmeno per un istante, può sbagliare qualche conclusione ma dinostra la sua imprescindibilità anche nella manovra.



All. Sarri 6: Non è il suo Napoli, ma adesso conta meno di zero il bel gioco. Simy gli regala la settimana più importante della sua vita calcistica, la sfida che può cambiare per sempre la sua carriera. Gli toccherà trovare ogni risorsa, ogni mezzo per lambire la perfezione.