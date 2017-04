Napoli-Juventus 1-1



Rafael 5,5: male sul gol degli ospiti, poi mai impegnato.



Hysaj 6,5: il migliore dei suoi nel primo tempo, cala nel finale.



Koulibaly 6,5: annulla Higuain.



Albiol 6,5: partita di grande spessore.



Strinic 6: si vede molto in fase offensiva, stanco nella ripresa.



(dal 79’ Ghoulam sv)



Jorginho 6: gara senza grandi acuti, attento e concentrato però.



Hamsik 7: segna un gran gol nella ripresa, decisivo.



(dal 76’ Rog)



Allan 5: sbaglia troppi palloni sanguinosi, in calo.



(dal 69’ Zielinski sv)



Callejon 6: corre moltissimo ma stavolta è poco ispirato.



Mertens 6,5: sfiora il gol della vittoria per i suoi, cuore e grinta.



Insigne 7: prova a segnare in tutti i modi, ci mette cuore e anima.





All. Sarri 7: la sua squadra domina per tutta la gara ma non basta.