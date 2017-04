Reina 6: Un solo intervento, abbastanza semplice, su tiro di Perisic.



Hysaj 6: Contiene senza problemi Eder. Perisic gli crea qualche problema in più, ma la sua prova è sufficiente.



Albiol 6: Giornata abbastanza tranquilla per i centrali azzurri: Icardi non morde e gli esterni non tagliano mai verso il centro



Koulibaly 6: Vedi Albiol



Ghoulam 6: Più preoccupato a contenere Candreva che ad attaccare, ma non fa mai mancare il proprio sostegno ad Insigne.



Zielinski 6,5: Geniale l’assist che manda Mertens solo davanti ad Handanovic. Le sue incursioni creano non pochi problemi. (Dal 63’ Rog 6: Gestisce con tranquillità ogni pallone)



Diawara 6,5: Ciò che servirebbe all’Inter, si trova invece nel Napoli. Regola, governa e gestisce.



Hamsik 5,5: Suo il primo squillo azzurro dopo 9’ di gioco, ma il sinistro finisce a lato. Impreciso negli appoggi, meno incisivo del solito. (Dal 72’ Allan 6: Sarri lo inserisce quando immagina che ‘Inter possa alzare il ritmo per il forcing finale, lui tampona con l’inesauribile pressing)



Callejon 7: Pendolino che non conosce tregua. Ha il merito di crederci sempre, ed è così che punisce Handanovic, sbucando alle spalle dell’incerto Nagatomo.



Mertens 6: Su tiro-cross di Callejon, arriva in ritardo all’appuntamento con il gol per una frazione di secondo. Colpisce un palo esterno su grande imbeccata di Zielinski. Spreca troppo(Dal’80’ Milik: s.v.)



Insigne 7: Intensità costante. Strappi offensivi e recuperi da terzino. Fa la barba al palo con un destro da maestro.



Sarri 6,5: La sua squadra gioca a memoria