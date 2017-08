Hellas Verona-Napoli 1-3



Reina 6: partita nel complesso tranquilla la sua. Una buona parata su Verde nella ripresa e qualche rischio nel finale. Sul rigore non riesce ad ipnotizzare Pazzini.



Hysaj 5: l'unica nota stonata nella serata degli azzurri. Propositivo per più di un'ora in fase offensiva, troppo falloso dietro. Va spesso in difficoltà con Verde prima e Bessa poi e finisce anzitempo la sua partita. Disattento.



Chiriches 6: partita attenta e senza sbavature. Tiene d'occhio Bessa che è costretto a girargli lontano. In affanno solo nel finale.



Koulibaly 6,5: fa valere la straripante forza fisica e non sbaglia un anticipo. A volte è un po' troppo superficiale nei passaggi.



Ghoulam 7: buona prestazione la sua. Tanta corsa e tanta grinta al servizio della squadra e nella ripresa su una sua ribattuta arriva pure il gol della sicurezza. Pendolino.



Zielinski 6,5: elegante ed attento, gioca una buona partita nonostante sia spesso stretto da Buchel e Zaccagni in marcatura. Si fa vedere bene anche in avanti con qualche buon inserimento ed un paio di conclusioni.



Diawara 5,5: nei tre del centrocampo azzurro è il meno attivo. Sbaglia troppi passaggi semplici. Cresce nel secondo tempo.



Hamsik 6,5: buona partita per il capitano azzurro, dinamico in entrambe le fasi di gioco. Nella ripresa Sarri decide di preservarlo in vista del ritorno col Nizza.



(dal 66' Allan 6: entra ed aggiunge muscoli al centrocampo partenopeo ma senza riuscire a fare la differenza).



Callejon 6: lo spagnolo gioca una buona partita, ma tra i tre davanti del Napoli è il meno brillante. Qualche buon dribbling ed un paio di bei traversoni. Mezzo voto in meno per la clamorosa occasione sbagliata nel primo tempo.



(dal 72' Giaccherini 6: gioca un quarto d'ora dimostrando freschezza e tanta voglia di far bene. Prende però un giallo del tutto inutile).



Milik 6,5: titolare a sorpresa, trova il gol con un bel diagonale, ma grazia il Verona in almeno altre due occasioni. Ancora un po' legnoso nei movimenti, ma basta la sua presenza a spaventare l'intera difesa gialloblù.



(dal 60' Mertens 6,5: sostituisce Milik nell'ultima mezz'ora e da il via all'azione che porta il risultato sul 3 a 0. Subito bene in partita).



Insigne 7,5: il migliore tra gli azzurri. Sulla fascia è un vero satanasso, innesca Milik per la rete del 2 a 0 e prova spesso anche la conclusione personale senza troppa fortuna. Quando accelera il Napoli è sempre pericoloso.





All. Sarri 6,5: il suo Napoli fatica un po' nella prima mezz'ora, ma poi viene fuori alla grande. Nella ripresa da un po' di riposo ad alcuni giocatori in vista del ritorno col Nizza. Buon inizio di stagione.