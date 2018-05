Reina 5.5: primo tempo con un paio di interventi in successione e poco oltre l'ordinaria amministrazione. Stesso canovaccio fino al tiro di Baselli deviato da Chiriches dove non ha il guizzo da campione per deviare la conclusione



Hysaj 6: qualche buona sovrapposizione che crea spazio anche per le sortite di Callejon. Mai impegnato in fase difensiva fino al gol di Baselli quando il Torino sfonda dal suo lato prima di arrivare al punto del pareggio



Albiol 6: il Torino non mette mai alla prova la tenuta difensiva se non con qualche occasione d'angolo: la sua prima frazione non è giudicabile. Non ha responsabilità nell'azione che ha portato al gol di Baselli



Chiriches 5: libero da compiti difensivi causa assenza di avversari, ci prova con una conclusione dalla distanza e si prende qualche libertà in fase di impostazione. Devia il tiro di Baselli regalando il pari al Toro alla prima vera occasione: da lì un rendimento decrescente condito da diversi errori



Mario Rui 5: pendolino che non avverte la fatica di fine stagione, sfrutta gli ampi varchi concessi. Macchia indelebilmente la sua gara sull'errore in copertura su De Silvestri, lasciando che l'esterno colpisca per il 2-2



Allan 6: una gara dove non serve recuperare troppi palloni, visto che il possesso è solo azzurro. Si propone con intelligenza e trova anche qualche spazio interessante dove inserirsi



Jorginho 6: passano dai suoi piedi, come sempre, tutti i palloni di una manovra che ritrova parte dello smalto perduto nelle ultime settimane



Zielinski 6.5: Gamba e qualità a servizio della manovra, anche un paio di buone occasioni create, spende bene la chance da titolare (dal 68' Hamsik 7: esclusione eccellente, gol straordinario. Questa la sintesi di un ingresso in campo da capitano vero, che non polemizza, anzi s'esalta nelle difficoltà)



Callejon 6: l'atteggiamento molto basso del Torino gli consente di galleggiare per poi cercare il classico taglio. Trova in Bonifazi un avversario più tosto del previsto (dall'87' Ounas sv)



Mertens 6.5: fa novanta con la maglia del Napoli nel giorno del suo compleanno su gentile invito di Burdisso. Ed è il quarto gol che segna nel giorno del suo compleanno in Serie A: nessuno come lui in Serie A in questa curiosa statistica (dal 63' Milik 6.5: entra subito ed in modo straordinario nel match. Prima un palo, poi la capacità di aprire gli spazi alla conclusione di Hamsik che vale il 2-1 partenopeo. Anche un altro gol sfiorato su tocco di Callejon)



Insigne 6: qualità e sacrificio: senza Hamsik svolge un lavoro ancora maggiore di impegno in fase difensiva, trovando sempre la posizione giusta da occupare per poi ripartire



All. Sarri 5: che fosse finita si sapeva forse al fischio finale di Inter-Juve, ma la stagione si sta chiudendo tra veleni e performance poco all'altezza. Un epilogo che non doveva essere tale per questo Napoli.