Benevento-Napoli 0-2



Reina 6: viene chiamato in causa in due circostanze, su conclusioni non particolarmente insidiose su cui si fa trovare pronto. Per il resto, non ha molte pratiche da sbrigare



Hysaj 6: soffre le iniziative di D'Alessandro, prova a cavarsela col mestiere, ma l'esterno romano spesso e volentieri va a una velocità doppia rispetto alla sua: tenergli il passo non è semplice per nessuno, nemmeno per l'albanese



R. Albiol 6: Guilherme si dimostra un brutto cliente, ma nel primo tempo in particolare lui e Koulibaly fanno fatica anche ad assorbire gli inserimenti delle mezzali giallorosse. Rischia il giallo su Djuricic, l'arbitro lo grazia



Koulibaly 6: stranamente incerto, stranamente distratto e il fallo da rigore su Costa ne è la dimostrazione. Ma anche sui corner a proprio favore non riesce a incidere: clamoroso l'errore sul risultato di 0-1



M. Rui 6: non è Ghoulam e si vede, soprattutto quando si tratta di appoggiare le azioni d'attacco. Dietro, però, non sbaglia niente



Allan 6,5: è l'uomo ovunque di questo Napoli, quello che tampone e rilancia, con una continuità disarmante per gli avversari



Jorginho 6: regia sempre lucida, anche nella fase dell'incontro in cui il Benevento tiene alta la pressione sui portatori di palla azzurri. Non sbaglia un appoggio, non perde un pallone: al solito preziosissimo



(dal 78' Diawara sv)



Hamsik 6,5: ha il merito di chiudere la partita, facendosi trovare pronto sull'invito delizioso di Callejon. Nel primo tempo, però, aveva fallito un'occasione che un giocatore della sua qualità non dovrebbe mai sbagliare



(dal 69' Zielinski 6: sfiora il gol nel finale, Puggioni gli nega questa gioia)



Callejon 6,5: l'assist per il raddoppio di Hamsik, ma anche un errore non da lui sotto porta che gli vale mezzo voto in meno in pagella. Resta comunque uno dei migliori in campo



Mertens 7: il gol che spiana al Napoli la strada del successo è un gioiello da vedere e rivedere, un piacere per gli occhi, non solo per i tifosi azzurri. Esce per infortunio e i partenopei tremano



(dal 76' Rog sv)



Insigne 6,5: a differenza di Mertens, il suo pallonetto si stampa sulla traversa, altrimenti sarebbe stata un'altra rete da cineteca. Un po' in ombra rispetto al solito, ma sempre nel vivo del gioco





All.: Sarri 6,5: quota 60 punti in 23 giornate è un bottino notevole, un andamento che porta dritto allo Scudetto. A Benevento, però, la sua squadra ha dovuto faticare più del previsto: non è stata la passeggiata dell'andata, ma in ogni caso la sua squadra è riuscita a portare un'altra vittoria a casa