Atalanta- Napoli 0-1



Reina 7: è stato attento in un paio di circostanze quando il pallone è passato vicino alla porta, poi ha preso tempo nel far ripartire il gioco. Sicuro su Cristante nella ripresa, si ripete al 71’ con una parata d’autore.



Hysaj 6: ha fatto il compitino ma all’inizio la Dea è stata libera di fare le migliori azioni.



Albiol 6: manda la palla fuori dal campo nella ripartenza e all’82’ rischia di regalare il gol del pari alla Dea con gli inserimenti fluidi del folletto Papu, difficile da contenere.



Koulibaly 7: non riesce a contenere Cornelius se non mandando la sefera in calcio laterale. Al 34’ fa tremare Berisha per un’incursione su angolo. Col passare dei minuti diventa un muro, dove c’è lui non si passa.



Mario Rui 6: già per terra poco dopo il fischio d’inizio, fatica a stare dietro ai compagni, gli manca il fiato, finchè manda in angolo la sfera pericolosa di Ilicic



Allan 6,5: ruba palla a Masiello in più occasioni, Freuler lo chiude ma nella ripartenza è lesto a cercare Callejon per gli inserimenti in area piccola



Jorginho 6: nel primo tempo ha subito tanto la pressione di Cristante senza spazio per agire, migliora un po’ nella ripresa.



Zielinski 6: all’ultimo del primo tempo cerca il rigore in area piccola ma l’arbitro lo invita a rialzarsi. Dal centro dell’area piccola butta via la sfera alta sopra la traversa e gestisce male.

Dal 41’ st Rog 5,5: in area piccola spreca nell’extra time



Callejon 6,5: i suoi calci d’angolo riaccendono i partenopei dopo i primi 20’ di buio ma manca ancora la fiducia per buttarla dentro nella mischia. Al 53’ la timbra di testa con poca convinzione e berisha riesce a deviare per l’incredibile salvataggio di Masiello.

Dal 45’ st Maggio sv



Mertens 7: si butta e trova gli angoli, di più non riesce a fare, nella ripresa trova un Masiello in splendida forma. Al 19’ porta i suoi in vantaggio con uno splendido diagonale dalla destra che pone fine al suo digiuno.



Insigne 7: al 21’ è sua la prima azione da gol del Napoli con un traversone che termina fuori, ma appena Masiello lo sfiora cade a terra. Al 68’ butta via una palla che, se gestita, poteva far male per la seconda volta all’Atalanta.

Dal 29’ st Hamsik 5,5: entra ma spreca sulla porta la palla del raddoppio che avrebbe fatto soffrire meno i compagni fino al triplice fischio



Sarri 6: cammina avanti e indietro per l’area piccola e non riesce a dare la carica ai suoi, ma poi ci pensa Mertens. Soffre fino al triplice fischio: il suo Napoli è davvero da scudetto?