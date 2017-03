Roma - Napoli 1-2



Reina 7,5: Si fa sempre trovare attento e ben posizionato. Decisiva e spettacolare la parata sul tiro di Perotti. Battuto sulla conclusione di Salah, lo salva il palo. Poi nei minuti di recupero si esalta con una parata che ha dell'incredibile, anche grazie all'aiuto della traversa.



Hysaj 6: Funzionale sia in fase di spinta sia in fase di copertura. Riesce a contenere senza troppi patemi le discese romaniste con El Shaarawy in campo, compito più ostico quando al posto dell'ex Milan entra Salah.



Albiol 6,5: La coppia dei centrali azzurri funziona a meraviglia. Un Dzeko non particolarmente brillante si trova sempre le porte chiuse nell'area partenopea.



Koulibaly 7: Nella sua zona di competenza non si passa. Il centrale senegalese non soffre l'attacco romanista e garantisce a Reina un pomeriggio più tranquillo del previsto. Granitico.



Ghoulam 6: Tiene con fatica Perotti, fa una partita di sacrificio ma ne vale la pena.



Rog 6,5: Sarri lo mette titolare nella partita più importante della stagione del Napoli. Non si fa prendere dalla smania nemmeno dopo il giallo rimediato dopo poco più di un quarto d'ora. Va vicinissimo al gol nel finale. Prospetto interessante.



Jorginho 6,5: Metronomo del centrocampo, ha saputo dettare i tempi della sua squadra, accelerando nei momenti decisivi.



(dal 66' Diawara 6: Entra in un momento della partita in cui il compito principale è chiudere gli spazi alla Roma.)



Hamsik 6,5: Anche lui vive di momenti. Gioca una partita ampiamente sufficiente, regalandosi qualche fiammata che lancia gli attaccanti partenopei.



(dal 79' Milik sv)



Callejon 6: Il più in ombra del tridente partenopeo. Ha giocato partite migliori.



Mertens 7: Variabile impazzita dell'attacco partenopeo, si esalta negli spazi lasciati dalla difesa giallorossa e segna un gol delizioso.



(dal 74' Zielinski sv)



Insigne 6,5: Bravo a sfuggire alla marcatura di Juan Jesus sul gol, fa una partita intelligente rendendosi il punto di riferimento delle ripartenze partenopee.



All. Sarri 7: Incarta la partita al rivale-amico Spalletti e riapre la corsa per il secondo posto.