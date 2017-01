Napoli-Palermo 1-1



Reina 6: non ha colpe sul gol degli ospiti, mai impegnato.



Hysaj 6,5: chiude a destra e a sinistra nel primo tempo, attacca molto nella ripresa.



Albiol 6: inizia molto male la gara, meglio nel secondo tempo.



Maksimovic 5: si perde Nestorowski sull’occasione del gol, troppi errori in appoggio.



Ghoulam 5: prova ad attaccare molto ma sembra stanco.



Allan 5: non al meglio.

(dal 54’ Zielinski 6: può fare di più)



Jorginho 5: sbaglia troppi passaggi, in ritardo.

(dal 63’ Pavoletti 5: non la prende mai)



Hamsik 6: male nel primo tempo, troppo frettoloso nella ripresa.



Callejon 6: crea diversi grattacapi alla difesa ospite ma è stanco.



Mertens 5,5: spreca troppo.



Insigne 5: gara sottotono, si divora il gol nel finale.



All. Sarri 6,5: le ha provate tutte, sfortunato.