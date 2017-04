Sassuolo-Napoli 2-2



Reina 5,5: poteva fare qualcosa di più sul tiro di Mazzitelli? Probabilmente sì. Di certo non si aspettava l'errore di Hamsik sulla rete di Berardi.



Hysaj 6: ruvido su Ragusa, sbaglia pochissimo.



Albiol 6: in apprensione con Defrel, gestisce Matri nel secondo tempo.



Koulibaly 6,5: fortissimo, di testa sono tutte sue. Ma almeno una volta a partita si distrae e rischia grosso, come al 34' quando Defrel gliela porta via e si appoggia a Berardi, che dal limite per poco non castiga Reina.



Strinic 6: spinge moltissimo, soprattutto nel primo tempo. Berardi, a parte il gol, su cui non ha responsabilità, non lo mette quasi mai in difficoltà.



(dall'85' Ghoulam sv)



Allan 6,5: partita maschia e più intelligente di quella di Duncan. Il duello lo vince lui.



(dal 69' Zielinski 6: la sua tecnica contribuisce a mettere sotto assedio il Sassuolo nella fase finale del match)



Jorginho 5,5: il più in ombra del centrocampo di Sarri.



(dall' 81' Milik 7: entrato in campo, dopo soli 3' segna il gol del pareggio. E' tornato decisivo)



Hamsik 5,5: la sua partita è stata buona fino a quel colpo di testa all'indietro su cui si avventa Berardi. Quell'errore ha rovesciato il destino del suo Napoli.



Callejon 6,5: dei tre davanti è quello che tocca meno palloni. Sfugge a Dell'Orco nell'azione del gol di Mertens, confezionando l'assist.



Mertens 7,5: il migliore in assoluto. Segna, colpisce una traversa su punizione e per poco non raddoppia nel finale. Indemoniato.



Insigne 7: tante, tantissime giocate. Sfortunato nel secondo tempo quando supera Lirola in area e colpisce li palo interno con un gran tiro a girare.





All. Sarri 6,5: servivano i tre punti, e non sono arrivati. Se non avesse mandato in campo Milik all'81', oltretutto, nemmeno il pareggio si portava a casa. Detto questo, il suo Napoli è davvero spettacolare.