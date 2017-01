Napoli-Fiorentina 1-0



Reina 6,5: salva i suoi in due occasione a inizio gara, attento.



Hysaj 5: nel primo tempo attacca molto, nella ripresa prende due ammonizioni e lascia in dieci i suoi.



Albiol 6,5: partita di grande spessore, nessuna indecisione.



Maksimovic 6,5: non sbaglia quasi niente.



Strinic 6: attacca molto tenendo basso Chiesa, si fa male e deve abbandonare presto il campo.



(dal 61’ Maggio 6,5: salva un paio di volte i suoi in recupero, buona la sua prova)



Zielinski 6,5: ancora una dimostrazione di grande qualità.



Diawara 6,5: sembra un veterano in tutte le fasi del gioco, cala nel finale.



Hamsik 7: regala l’assist vincente a Callejon, ancora una gara di grande livello, insostituibile.



(dall’82’ Allan sv)



Callejon 7: segna il gol decisivo e corre per tutta la gara.



Pavoletti 5: si divora un gol a inizio gara, manca l’intesa con i compagni.



(dal 64’ Mertens sv)



Insigne 7,5: il migliore dei suoi, colpisce due pali e inventa giocate di qualità per tutta la gara, in ripresa.





All. Calzona (Sarri squalificato) 6,5: buona la gestione dei cambi.