Napoli-Juventus 3-2



Reina 4,5: grave la sua indecisione sul primo gol degli ospiti.



Hysaj 6: troppo basso nel primo tempo, meglio nella ripresa.



Kolibaly 6,5: mette sempre una toppa sugli errori dei suoi compagni.



Chiriches 4,5: nel primo tempo sbaglia praticamente tutto, male anche nella ripresa.



Ghoulam 6: attacca poco nel primo tempo, bene nella ripresa.



Diawara 6,5: buona la sua prova in fase di copertura, sbaglia qualche pallone nel finale.



Hamsik 6: sottotono nel primo tempo, si sveglia nella ripresa.



(dal 75’ Pavoletti sv)



Zielinski 6: resta sempre concentrato ma non illumina.



(dall’ 81’ Allan sv)



Callejon 6: si divora il gol che avrebbe sbloccato la gara, corre come sempre.



Milik 5: si vede pochissimo, in ritardo.



(dal 61’ Mertens 6,5: segna dopo pochi secondi il gol del pari, cuore e grinta.



Insigne 6,5: prova le sue solite giocate, non fortunato nelle conclusioni.





All. Sarri 5: la sua squadra gioca bene ma subisce sempre gol alla prima occasione.