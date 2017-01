Napoli-Sampdoria 2-1



Reina 6,5: mai impegnato nel primo tempo, nella ripresa salva su Muriel.



​Hysaj 6: corre per tutta la gara ma non è molto lucido.



Chiriches 6: molto male sul gol degli ospiti, meglio nella ripresa.



Tonelli 6,5: male nel primo tempo, bene nella ripresa, segna anche il gol decisivo.



Strinic 6,5: si vede molto in attacco, qualche sbavatura in fase difensiva.



Jorginho 5: poco reattivo e poco lucido, in ritardo.



(dal 71’ Gabbiadini 6,5: segna il gol del pari e impegna Puggioni più volte nel finale)



Allan 5,5: perde anche lui molti palloni, non al meglio.



(dal 59’ Zielinski 6,5: offre qualità e quantità come sempre.



Hamsik 6: nella prima frazione sbaglia una marea di palloni, meglio nella ripresa.



Insigne 5,5: troppo brutto per essere vero nel primo tempo, nel finale fa vedere qualcosa di buono.



Mertens 6: si vede poco nel primo tempo, nella ripresa mette il turbo e cambia la gara.



Callejon 6,5: inesistente nel primo tempo, bene nella ripresa.





All. Sarri 7: con le mosse giuste nella ripresa vince la gara.