Napoli-Crotone 3-0



Reina 6,5: salva su Falcinelli nella ripresa.



Hysaj 6,5: tiene bene su Stoian dalla sua parte, buona la sua prova.



Kolibaly 6,5: si preoccupa di Falcinelli annullandolo.



Chiriches 6: sbaglia molti palloni in appoggio, bene in copertura.



Strinic 6,5: attacca molto nel primo tempo, nella ripresa cala.



Jorginho 6: molto attivo, in ripresa.



Hamsik 6,5: bene nella prima frazione, cala nel finale.



Rog 5: non preciso in appoggio e spesso falloso in copertura.



(dal 55’ Zielinski sv)



Callejon 6: solita gara perfetta in fase di copertura, si divora il gol del raddoppio solo davanti a Cordaz.



Pavoletti 5: prova speso la sponda nel primo tempo, sbaglia troppi palloni nella ripresa.



(dal 62’ Mertens 7: entra e fa la differenza.



Insigne 8: il migliore dei suoi, si procura il rigore che segna poi dal dischetto, inventa giocate di classe e chiude la gara con un destro preciso.



(dal 72’ Giaccherini sv)





All. Sarri 7: non sbaglia nulla.