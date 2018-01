Reina 7: non può nulla sul gol di Palacio ma è sempre sull'argentino che compie un miracolo sulla conclusione da pochissimi metri a botta sicura della punta. Sciorina una sicurezza da leader che lo rende uno dei migliori in campo



Hysaj 5.5: si lascia coinvolgere negli sbandamenti dei primi minuti e non è perfetto su Di Francesco. Sale di concentrazione con il passare dei minuti e si rende autore di una prova ordinata



Chiriches 5.5: non è Albiol e si vede. Perde in diverse circostanze nella prima mezz'ora Palacio ed in una di queste occasioni deve ringraziare Reina per non finire pesantemente sul banco degli imputati



Koulibaly 6: da uno come lui ci si aspetta anche l'impossibile, cosa non accaduta sul gol iniziale di Palacio. Cresce con il passare dei minuti e torna ad essere un muro invalicabile. Il San Paolo ruggisce come per un gol ad alcune delle sue chiusure.



Mario Rui 5.5: non stringe con il tempo giusto su Palacio sul gol del Bologna, si riscatta con un salvataggio alla disperata su Dzemaili. Soffre più del previsto sulla sua corsia anche perché il Bologna decide di spingere molto più sulla destra del suo fronte di attacco



Allan 6: partenza diesel ed una gara leggermente al di sotto delle ultime performance. Soffre la compattezza del Bologna e stenta a trovare spazio tra le linee. Determinante anche nel gol che chiude virtualmente il match: è lui che recupera palla e la serve ad Insigne che poi servirà Mertens per il capolavoro del 3-1.



Jorginho 6: tanti palloni smistati, anche se il gioco del Napoli, anche per merito della quadratura del Bologna, è risultato per un tempo poco rapido: legittimo aspettarsi qualche giocata in più da uno del suo livello. (dal 73' Diawara 6: entra per difendere il vantaggio e svolge senza macchia il compito per cui viene chiamato in causa)



Hamsik 7: è l'uomo che fa fare al Napoli il salto di qualità nel gioco: capisce che il fraseggio stretto non può essere l'unica arma ed utilizza con continuità il lancio lungo propiziando il gol del vantaggio sul rigore concesso a Callejon. Giocatore semplicemente imprescindibile (dal 65' Zielinski 6: prosegue l'opera di aumento della velocità di fraseggio per tenere lontano il pallone dall'area di rigore azzurra)



Callejon 6.5: si procura il calcio di rigore del vantaggio azzurro: scappa via a Masina e regala a Mertens la possibilità, sfruttata del 2-1. Tra tagli e coperture la solita gara ben oltre la sufficienza



Mertens 7.5: ha il merito di trasformare il calcio di rigore in una prima frazione condita da qualche errore di troppo per uno della sua qualità. Poi, al 58', decide di prendersi la scena con una conclusione che disegna un arcobaleno che anche Mirante si limita ad ammirare.



Insigne 6.5: regista avanzato del Napoli, smista quasi tutti i palloni di fase offensiva. Poco incisivo in fase conclusiva, ha il merito di giostrare l'azione del 3-1 servendo a Mertens il pallone che il belga trasforma in platino (dall'80 Rog sv)



All. Sarri 6: gara difficile, più delle aspettative, anche perché il Bologna ha difeso in pochissimi metri dimostrando una crescita tattica notevole rispetto alla gara d'andata. Lascia che i suoi singoli si esaltino e continua a far sognare un'intera città.