Napoli-Pescara 3-1



Reina 6: mai impegnato, prende gol su rigore.



Hysaj 6,5: corre bene per tutta la gara.



Albiol 6,5: molto attento, in ripresa.



Tonelli 6,5: molto male nel primo tempo soprattutto in fase d’impostazione, nella ripresa sale e segna il gol del vantaggio.



Strinic 6: qualche errore in fase d’impostazione ma buona la sua gara.



(dall’ 86’ Maggio sv)



Zielinski 6: buona la sua gara, stanco nella ripresa.



(dal 65’ Allan 6,5: entra con il piglio del grande giocatore)



Jorginho 5: in ritardo, sbaglia troppi palloni.



Hamsik 7: prende la squadra per mano nella ripresa e segna il gol che chiude la gara.



Callejon 6,5: corre come sempre, stavolta si divora qualche gol di troppo.



Mertens 7: ancora una gran prova la sua, segna il gol del 3 a 0.



Insigne 5,5: rispetto ai compagni di reparto sbaglia troppi palloni.



(dall’ 80’ Giaccherini sv)





All. Sarri 7: cambi giusti.