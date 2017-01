Napoli-Spezia 3-1



Rafael 6: non ha colpe sul gol degli ospiti, poco impegnato.



Maggio 5,5: si vede poco, qualche errore in fase d’impostazione.



Albiol 5: primo tempo sbaglia tutto, meglio nella ripresa.



Maksimovic 6: meglio del compagno di reparto ma non sembra ancora al meglio.



Strinic 6: attacca poco ma difende con tanta attenzione.



(dal 78’ Hysaj sv)



Zielinski 7: comincia benissimo con un gran gol e con giocate di qualità, stanco nel finale.



Diawara 5,5: distribuisce molti palloni ma si perde in fase difensiva.



Rog 6,5: buona la sua prova nel primo tempo, nella ripresa inventa una grande giocata in occasione del terzo gol.



Giaccherini 6,5: sbaglia troppi palloni nel primo tempo, molto bene nella ripresa dove segna anche un gran gol.



Gabbiadini 6,5: combatte ma è poco incisivo nel primo tempo, segna il gol che chiude i giochi.



(dall’ 81’ Pavoletti 5: si divora l’occasione del quarto gol per i suoi)



Insigne 6,5: sbaglia troppo sotto porta ma poi inventa l’assist che cambia la gara.



(dal 60’ Callejon 6,5: anche quando entra dalla panchina risulta decisivo)





All. Calzona (Vice Sarri) 7: buona la gestione dei cambi.