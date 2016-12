Nel Napoli che domani sera affronterà la Fiorentina al “Franchi”, a centrocampo, i ballottaggi più equilibrati. Non è il caso di Marek Hamsik, però, inamovibile dalla posizione di mezzala sinistra. Discorso diverso negli altri due ruoli. Al centro, Diawara ha ormai scalzato Jorginho come titolare, ma il tecnico ha schierato l’italo-brasiliano nell’ultima gara. Con ogni probabilità, il guineano tornerà in cabina di regia, rivendicando il posto ormai suo. Stesso obiettivo di Zielinski, che attende la conferma di Sarri. L’allenatore punta forte sul momento positivo del polacco, capace di aumentare la qualità nella metà campo offensiva. Probabile, dunque, il suo impiego anche contro la Fiorentina, con Allan pronto a subentrare dalla panchina. Dove proprio invece non c’è bisogno di riflettere troppo, è lì davanti. Come si legge sul "Roma", Mertens guiderà l’attacco anche all’ultima dell’anno, con Insigne e Callejon che agiranno sulle ali. Potrebbe essere anche una delle ultime chance di vedere Gabbiadini in azzurro, la cui cessione sembra sempre più probabile, in vista dell’arrivo di Pavoletti.