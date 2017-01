Nella partita di domenica del Napoli contro il Pescara, al centro ci sarà ancora Albiol che ha scontato il turno di squalifica contro la Samp ma ha giocato con lo Spezia sulla corsia sinistra. Potrebbe esserci Tonelli al suo fianco o in caso contrario Chiriches che ha riposato in Coppa Italia. A centrocampo va a sinistra Hamsik. Diawara potrebbe rimanere a centrocampo così come Zielinski. Per l’attacco si ripropone nuovamente il trio dei piccoletti con Mertens al centro e Callejon ed Insigne sui lati. Naturalmente Pavoletti andrà nuovamente in panchina sperando di poter entrare nella ripresa e magari segnare. Cosa che non è successo con lo Spezia.