Diversi sono i club in pressing per Sebastiano Luperto, centrale di proprietà del Napoli ed in prestito a Vercelli nell'ultima stagione. A spuntarla, però, dovrebbe essere l'Empoli, superando Parma, Bari, Carpi ed altre società cadette. A confermarlo è Fabrizio Corsi, presidente del club toscano a Radio CRC: "Ci sono possibilità per Luperto, credo possa essere un nostro giocatore tra pochi giorni. C'è grande sinergia con De Laurentiis, poi per me Giuntoli è il numero uno al pari di Paratici"