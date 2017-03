Christian Maggio abbraccia (idealmente) Pavoletti: "E' forte forte: diamo tempo al tempo". Tutti con l'attaccante acquistato a gennaio dal Genoa, ancora a secco con la maglia del Napoli e non ancora al top della condizione. Conseguenze del lungo infortunio rimediato a novembre con la Lazio e dell'inserimento negli schemi di Sarri. "E' chiaro che ci voglia un po' di tempo per entrare nei meccanismi del nostro allenatore, ma vedrete che segnerà. Può dare tanto: a Genova abbiamo visto di cosa è capace". Poi, mirino sul traguardo: "Il nostro obiettivo è la Champions: faremo il massimo per raggiungerla, sarebbe un peccato non giocarla".