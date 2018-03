Nikola Maksimovic, difensore serbo di proprietà del Napoli ma in prestito allo Spartak Mosca, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa dalla sua Serbia per 2-1 contro il Marocco, match giocato all'Olimpico Grande Torino.



SCELTA SPARTAK - "Sono andato a giocare in Russia per il Mondiale. Mi serviva giocare per essere preso in considerazione dal ct".



RITORNO A TORINO - "Dopo un anno e mezzo è stato un piacere essere in campo qui. Sono contento".



IL MIO FUTURO - "Io sono ancora un giocatore del Napoli e a giugno tornerò. Non si sa mai cosa può capitare. In Italia sto bene".



CORSA SCUDETTO - "Spero vinca il Napoli, sono una squadra forte e lo scontro diretto sarà determinante".



RAPPORTO CON SARRI - "Lui è un tecnico che non cambia molto e non mi piace molto. Io cercavo spazio, anche per il Mondiale, ma lui ha fatto altre scelte. Io con lui però ho un buon rapporto e per lui avrò sempre buone parole".



LJAJIC - "E' un giocatore importante per la Serbia e per il Torino. Non credo sia possibile che in un Toro in difficoltà come quello attuale non ci sia spazio per lui".