Il difensore del Napoli Nikola Maksimovic, atteso alla stagione del riscatto, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Nonostante il poco spazio ottenuto nella passata stagione, anche il serbo stravede per Sarri: “E’ il secondo anno qui al Napoli, vorrei aver potuto lavorare tutti gli anni con mister Sarri per quello che fa. L’anno scorso ho avuto un po’ di problemi, ero abituato a giocare in un altro modo ma adesso sto bene e cerco di prepararmi al meglio per mettermi a disposizione del tecnico"



IL NAPOLI CI CREDE - "Tanti ragazzi sono arrivati dopo pochi giorni di vacanza, lavoriamo tutti con il sorriso. Il nostro primo obiettivo saranno i preliminari di Champions che inizieranno il 15 agosto, poi vedremo. Lo scudetto non deve essere un tabù", spiega Maksimovic "questo gruppo ha un grande potenziale e può raggiungere grandi obiettivi, obiettivi concreti. Abbiamo tanti calciatori forti che cercano una chances. Abbiamo un grosso potenziale, ci sono tanti giovani. Lo scudetto non deve essere un sogno ma un obiettivo visto questo nostro potenziale".