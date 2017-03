La Mano de Dios, questa volta, ha prodotto soltanto un cartellino giallo. Diego Armando Maradona, il proprietario di quella famosa Mano che contribuì a battere l'Inghilterra ai Mondiali messicani del 1986, non perde il vizio: questa volta Diego ha provato il colpo di mano in Corea, nel corso di un'amichevole, ma l'unico risultato è stato il cartellino giallo. Niente gol e ammonizione: gli anni passano anche per la Mano de Dios. Maradona è da poco diventato uno degli ambasciatori del calcio cinese, un ruolo che gli è stato offerto anche da De Laurentiis per l'immagine del Napoli nel mondo.